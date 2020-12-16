Коронавирус Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

2020-12-16 15:45 140

Глава Кабмина Денис Шмыгаль на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирную организацию здравоохранения Хансом Клюге попросил ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину. 

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил ВОЗ за помощь в сфере медицины.

Напомним, в рамках программы COVAX Украина планирует получить 8 миллионов доз вакцин. Поставки ожидаются в первом полугодии 2021 года.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса - впервые названы реальные цифры

2020-08-17 08:39 2259

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине уже более 2 тысяч человек заразились Covid-19 повторно – Минздрав

2020-12-16 20:00 42

Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине

2020-12-16 19:30 56

Боль в горле: как отличить коронавирус от других инфекций?

2020-12-16 19:00 336

Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

2020-12-16 15:45 140
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине уже более 2 тысяч человек заразились Covid-19 повторно – Минздрав 2020-12-16 20:00 42
Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине 2020-12-16 19:30 56
Боль в горле: как отличить коронавирус от других инфекций? 2020-12-16 19:00 336
Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину 2020-12-16 15:45 140

Лента

20:30 "Скорая" будет оперативно приезжать только на те вызовы, когда человек истекает кровью или задыхается - Кабмин
20:00 В Украине уже более 2 тысяч человек заразились Covid-19 повторно – Минздрав
19:30 Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине
19:00 Боль в горле: как отличить коронавирус от других инфекций?
18:30 Стало известно, какие повышения пенсий прописали в 2021 году
18:00 Штрафовать будут каждого: Рада решила жестко наказать спамеров
17:30 Во Львов ворвалась военная техника, солдаты проверяют всех и каждого: названа причина
17:00 Кто может рассчитывать на "карантинную" помощь в Украине: полный перечень категорий
16:30 За коммуналку с украинцев сдерут еще больше, в Раде приняли решение: "Вместо 15% дохода придется отдать..."
15:45 Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину