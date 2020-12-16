Премьер Шмыгаль попытался ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину

Глава Кабмина Денис Шмыгаль на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирную организацию здравоохранения Хансом Клюге попросил ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину.
"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.
Также премьер поблагодарил ВОЗ за помощь в сфере медицины.
Напомним, в рамках программы COVAX Украина планирует получить 8 миллионов доз вакцин. Поставки ожидаются в первом полугодии 2021 года.
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