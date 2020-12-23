Коронавирус В Австрии вакцинация от коронавируса стартует менее чем через неделю

2020-12-23 12:16 105

Первые в прививки против коронавируса в Австрии будет сделаны еще до новогодних праздников - 27 декабря.

По данным ORF, общегосударственная вакцинация стартует в венской клинике "Фаворитен" и в одном из домов престарелых.

"Во-первых, необходимо вакцинировать группу высокого риска, в том числе людей старше 85 лет, жителей домов престарелых и престарелых, людей, находящихся в передвижном уходе, или тех, кто нуждается в уходе на дому. Также включены медицинские работники, работающие в зонах с высоким уровнем облучения", - говорится в сообщении.

В январе в Австрию поступит около 1 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, а также, вероятно, еще 200 тыс. доз от другого производителя.

Потом последует вторая фаза, где планируется вакцинация в определенных медицинских учреждениях, людей старше 70 лет, сотрудников аптек и медицинских служб, полицейских, и только после этого начнётся более широкое распространение вакцины среди всего населения.

"В Вене мы создадим платформу бронирования, чтобы вы могли записаться на более позднюю вакцинацию", - поделился советник по здравоохранению Питер Хакер.

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В Австрии вакцинация от коронавируса стартует менее чем через неделю 2020-12-23 12:16 105
Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса 2020-12-23 11:14 154
В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2020-12-23 10:11 112