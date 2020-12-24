Коронавирус Клетки иммунной памяти: Австралийские ученые нашли способ защиты от повторного заражения коронавирусом

2020-12-24 08:10 42

Как сообщает MedicalXpress, австралийские ученые выяснили, что у инфицированных коронавирусом присутствует иммунная память для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев. Ранее считалось, что первые антитела к COVID-19 начинают терять свою эффективность после первых нескольких месяцев.

"Это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени", - заявили ученые из австралийского Университета Монаша.

Эксперты провели исследование с участием 25 человек, у которых диагностировали коронавирус. У пациентов взяли 36 образцов крови с четвертого дня после заражения до 242-го дня после заражения. Как и в других исследованиях, изучавших только реакцию антител, ученые обнаружили, что количество антител начало снижаться через 20 дней после заражения.

"Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения", - отметили эксперты в своей научной работе.

Ученые считают, что вакцины против коронавируса будут эффективны на протяжении достаточног длительного периода времени.

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