Коронавирус Moderna запускает клинические испытания вакцины против мутировавшего коронавируса

2021-01-26 12:14 42

Американская группа компаний Moderna запускает клинические испытания новой вакцины против мутаций Covid-19, передает Financial Times.

Как сообщил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, новый препарат компания начала разрабатывать после того, как обнаружилось, что ее нынешняя вакцина менее эффективна в борьбе со штаммом, появившимся в Южной Африке.

Лабораторные тесты показывают, что прививка Moderna от Covid-19 действует против мутации 501.V2, которая появилась в Южной Африке, а также против штамма B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании.

Однако реакция нейтрализующих антител на 501.V2 была в шесть раз ниже, чем на исходный вариант. Это вызывает опасения, что иммунитет к этому виду вируса может значительно ослабнуть, особенно у пожилых людей.

"Если что-то нужно сделать летом, мы что-то сделаем, но мы не можем опаздывать", - отметил исполнительный директор Moderna.

Напомним, Moderna - первый производитель вакцин, объявивший об испытании нового препарата против мутаций коронавируса, после того, как его первичная вакцина получила разрешение в мире.

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