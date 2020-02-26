Политика фото + видео Украинец облил себя бензином и поджог перед Офисом Зеленского в Киеве

2020-02-26 13:44 225

В Киеве под Офисом президента сегодня мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро сбили, мужчина остался жив, но получил ожоги, сообщает Информатор.

Отмечается, что на месте проходили сразу две акции протестов. В одной митинговали медики, требования другой группы людей точно пока не известны, но на их плакатах было написано "Віддати стадіон громаді!".

В какой-то момент из толпы выскочил мужчина, который горел. Предварительно, он поджег себя сам, чтобы привлечь к себе внимание.

Окружающим удалось быстро потушить огонь на мужчине. Пострадавшего окружили правоохранители, ему оказали первую помощь. К счастью, никто вокруг не пострадал.