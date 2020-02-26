Украина В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек

2020-02-26 16:30 93

В Украине вторую неделю подрят жертвами гриппа стали 10 человек. Эпидпорог превышен почти на 20%.

За неделю с 17 по 23 февраля в Украине из-за осложнений после заболевания гриппом умерли 10 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 26 февраля.

За этот период гриппом и ОРВИ заболели 217,459 тыс. человек, из них 61,3% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 19,3% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 48 человек, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237,345 тысяч человек.

Стоит отметить, что за предыдущую неделю от гриппа также умерли 10 человек.