Украина СНБО обнародовал результаты анализов эвакуированных из Китая граждан - что показали тесты

2020-02-27 09:39 234

Сегодня В СНБО обнародовали результаты анализов эвакуированных из китайского Уханя граждан, которые находятся в карантине в Новых Санжарах.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ни у одного из эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не заражен коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

Также Данилов отметил, что молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, пока не обнаружили коронавирус.

Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля этого года. Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта этого года, добавили в пресс-службе СНБО.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.