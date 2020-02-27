Политика Экс-нардеп казак Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве

2020-02-27 19:00 192

 

Бывший народный депутат Верховной Рады и участник Евромайдана Михаил Гаврилюк на данный момент работает таксистом в Киеве и очень этому рад.

Об этом активист заявил в комментарии изданию "КП в Украине".

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - сказал Гаврилюк.

 

Стоит отметить, что в среду, 26 февраля, пользовательница Facebook рассказала о том, что воспользовалась услугой такси Bolt, водителем которого был мужчина, похожий на Михаила Гаврилюка.

Напомним, что на предыдущее место работы известны "казак" избраться не смог. Так, на выборах в парламент по 95 округу (Ирпень, Киевская область) Гаврилюк набрал мизерные 0,56% - за него проголосовали всего 512 человек.

 

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