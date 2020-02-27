В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

В Украине значительно увеличится стоимость обучения в вузах на контрактной основе.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, информирует Uzhgorod.net.
По словам чиновника, связано это с тем, что стоимость обучения бюджетников в 2−3 раза выше суммы, которую платит студент-контрактник.
В связи с этим, министерство планирует постепенно уравнивать стоимость обучения.
Повышение будет происходить в несколько этапов: в 2020 году стоимость контракта составит не менее 60% от средней стоимости подготовки одного бюджетника, в 2021-м – не менее 70%, в 2022-м – не менее 80%.
Подорожание коснется популярных специальностей, таких как экономика, журналистика, право, международные отношения.
Ранее сообщалось, что в школы и ВУЗы хотят вернуть русский язык.