Мир Новый коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

2020-02-27 19:30 189

 

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина, это могло быть и домашнее, и дикое животное.

Источник: Министерство здравоохранения со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)

Дословно: "Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19, называется SARS-CoV-2.

Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 является летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицированы".

Детали: В целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии: согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20° C.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет. Например, при температуре охлаждения (4° C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

МОЗ: "Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы, пожалуй, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания.

В частности, коронавирусы является термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70° C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

SARS-CoV и MERS-CoV подвержены наиболее применяемых протоколам очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому".

Другие подробности: Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

Ожидается, что некоторые сообщенные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, так как проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, является COVID-19 отрицательными.

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