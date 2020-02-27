Мир Коронавирус в Италии - после встречи с прихожанами заболел Папа Римский

2020-02-27 17:00 99


Из-за недомогания понтифик отменил запланированную мессу в Риме

Папа Римский Франциск отменил запланированную мессу со священнослужителями в Риме из-за недомогания после встречи с прихожанами. Как сообщает 27 февраля Associated Press, ссылаясь на Ватикан, понтифик испытывает "слабое недомогание", и вернется к выполнению запланированной работы позже.

О природе недомогания не сообщается, но на службе в среду, 26 февраля, Папу видели с кашлем и насморком. Несмотря на распространение коронавируса в Италии, 83-летний понтифик, как обычно, целовал собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки.

Как отметили местные СМИ, всего за благословением Папы пришли 12 тысяч человек и лишь единицы надеялись на Бога, но все равно надели медицинские маски.

Отметим, что по состоянию на сегодня, в Италии зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне сообщалось, что в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек.

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