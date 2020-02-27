Украина В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 192

 

На планерках среди украинских врачей начали сообщать о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусов в стране. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на источник в среде медиков. В то же время пока неясно, правдива ли эта информация.

Заболевшие якобы были отсеяны при проверке на границе. При этом пока все держится в тайне, но уже предпринимаются меры по усилению эпидемиологического режима.

 Отметим, что недавно Италия "проворонила" распространение коронавируса, и на сегодня там больше всего больных за пределами Китая и тесно связанной с ним Южной Кореи. В Италии от новой болезни умерли уже 12 человек. В украинском МИД сообщили, что среди заболевших в этой стране есть гражданка Украины.

При этом в Госпогранслужбе накануне заявили, что осматривают прибывающих из-за границы, в первую очередь из Италии, лишь визуально.

На Закарпатье 24 февраля уже госпитализировали одного мужчину с подозрением на коронавирус, однако тревога оказалась преждевременной.

Напомним также, что особая ситуация сложилась на изолированном на карантин у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess, где люди массово позаражали друг друга коронавирусом. Есть среди них и украинцы. В целом уже по меньшей мере четверо пассажиров судна скончались.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

2020-02-27 21:00 93

Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран

2020-02-27 18:30 294

Министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину

2020-02-26 22:30 438

Доллар в Украине подорожал: чего ждать от курса валюты дальше

2020-02-26 20:30 582

Еще новости в разделе "Украина"

Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков

2020-02-27 21:30 57

В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

2020-02-27 21:00 93

В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 192

В Минобразования рассказали, будут ли увольнять массово учителей-пенсионеров из школ

2020-02-27 20:00 153
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков 2020-02-27 21:30 57
В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности 2020-02-27 21:00 93
В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник 2020-02-27 20:15 192
В Минобразования рассказали, будут ли увольнять массово учителей-пенсионеров из школ 2020-02-27 20:00 153

Лента

21:30 Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков
21:00 В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности
20:30 Доллар готовит новый удар, в обменниках переполох: что будет с курсом валют в марте
20:15 В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник
20:00 В Минобразования рассказали, будут ли увольнять массово учителей-пенсионеров из школ
19:30 Новый коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ
19:00 Экс-нардеп казак Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве
18:30 Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран
18:00 В Укрзализныце рассказали о мероприятиях по предотвращению завоза коронавируса
17:30 На улицы Киева выйдут спецпатрули, украинцам грозят огромные штрафы: важное предупреждение