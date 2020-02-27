Украина В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 192

На планерках среди украинских врачей начали сообщать о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусов в стране. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на источник в среде медиков. В то же время пока неясно, правдива ли эта информация.

Заболевшие якобы были отсеяны при проверке на границе. При этом пока все держится в тайне, но уже предпринимаются меры по усилению эпидемиологического режима.

Отметим, что недавно Италия "проворонила" распространение коронавируса, и на сегодня там больше всего больных за пределами Китая и тесно связанной с ним Южной Кореи. В Италии от новой болезни умерли уже 12 человек. В украинском МИД сообщили, что среди заболевших в этой стране есть гражданка Украины.

При этом в Госпогранслужбе накануне заявили, что осматривают прибывающих из-за границы, в первую очередь из Италии, лишь визуально.

На Закарпатье 24 февраля уже госпитализировали одного мужчину с подозрением на коронавирус, однако тревога оказалась преждевременной.



Напомним также, что особая ситуация сложилась на изолированном на карантин у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess, где люди массово позаражали друг друга коронавирусом. Есть среди них и украинцы. В целом уже по меньшей мере четверо пассажиров судна скончались.