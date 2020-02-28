Мир От коронавируса в Италии умерли 17 человек, 650 – заражены

2020-02-27 23:00 69

 

Еще три человека умерли в Италии от коронавируса, в результате чего количество погибших от вспышки болезни в стране достигло 17 человек, заявили в агентстве гражданской защиты в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.

Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650 - на пресс-конференции в четверг днем ​​сообщалось о 528 случаях. Абсолютное большинство из них - в Ломбардии и Венето. При этом не уточняется, сколько из этих людей имеют симптомы вируса, а сколько только показали положительный результат теста на вирус.

Сообщается, что 40 человек в Ломбардии вылечились от заболевания.

Как сообщалось, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят ущерб экономике и репутации страны.

Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной - за исключением мест, в которых объявлен карантин, - и готова и дальше принимать гостей.

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