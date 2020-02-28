В Италии умер 21 человек с коронавирусом, 821 - заражен

21 человек, у которого был обнаружен новый коронавирус, умер, и 821 человек заразился им в Италии, заявил глава Департамента гражданской защиты страны в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.
Трем умершим людям было более 80 лет, четвертому - более 70.
Глава департамента Анджело Боррелли подчеркнул, что эти люди не умерли вследствие заболевания COVID-19. Он отметил, что Высший институт здоровья проведет анализ, чтобы установить точную причину смерти.
Все люди, которые умерли в Италии раньше, имея положительный результат теста на наличие вируса, были пожилыми пациентами, со сложными заболеваниями.
Количество людей, которые заразились вирусом в стране, достигло 821. Половина из них - 412 человек - не имеют никаких симптомов.
С начала вспышки вируса в Италии 46 человек вылечились от заболевания.
Как сообщалось, в 12 из 27 стран ЕС по состоянию на 28 февраля не зафиксированы случаи распространения COVID-19, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.