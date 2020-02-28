Украина В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 06:30 132

Людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения болезни в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть», - отметила она.

Скалецкая призвала не заниматься самолечением.

«Больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием», - сказала глава Минздрава.

Напомним, в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувший в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83500, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.