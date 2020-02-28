Украина В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 06:30 132

 

Людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения болезни в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть», - отметила она.

Скалецкая призвала не заниматься самолечением.

«Больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием», - сказала глава Минздрава.

Напомним, в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувший в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83500, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Может ли коронавирус заразить через посылку - ЦКЗ США обнародовал свои данные

2020-02-28 14:46 477

КАРТА Прогноз погоды: сегодня на западе и востоке ожидаются сильные ливни

2020-02-28 09:40 354

В Украине резко подорожает обучение в ВУЗах: первые подробности

2020-02-27 21:00 576

В Украине подтверждены два случая заражения коронавирусом - источник

2020-02-27 20:15 702

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус

2020-02-29 06:30 132

Зараженная коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинка уже выздоровела

2020-02-28 18:29 333

Зараженных коронавирусом в Украине будут перевозить на карантинном вертолете

2020-02-28 14:12 369

Что показали пробы на коронавирус госпитализированных в Черновцах

2020-02-28 13:16 456
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус 2020-02-29 06:30 132
Зараженная коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинка уже выздоровела 2020-02-28 18:29 333
Зараженных коронавирусом в Украине будут перевозить на карантинном вертолете 2020-02-28 14:12 369
Что показали пробы на коронавирус госпитализированных в Черновцах 2020-02-28 13:16 456

Лента

07:40 На пороге большой войны: как Эрдоган ответит Путину
07:00 Пристайко заявил о переносе нормандской встречи
06:30 В Украине будут бесплатно лечить людей с подозрением на коронавирус
00:30 Стало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
18+ 22:12 Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол
21:36 Как действует на организм коронавирус COVID-2019 - рассекречены данные из Китая
20:30 Кабмин Гончарука снова пытается продавить урезание "зеленых" тарифов
19:35 Турция блокирует флот РФ - перекроют проливы Босфор и Дарданеллы
18:29 Зараженная коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинка уже выздоровела
17:33 Коронавирус нового типа впервые обнаружен у собаки