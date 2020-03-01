Мир Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин

2020-03-01 11:00 276

 

Голливудский актер Том Круз и другие его коллеги по съемкам седьмой части фильма "Миссия невыполнима" находятся на карантине в Венеции. Об этом накануне сообщило Daily Mail со ссылкой на актера Саймона Пегга, который снимается в фильме вместе с Крузом.

По его словам, актеров изолировали в роскошном отеле Gritti Palace, который считается одним из лучших в Венеции. Карантин продлится минимум до понедельника, 2 марта.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

Том Круз приехал в Венецию 20 февраля для участия в нескольких экшн-сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей города. Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить.

В студии Paramount заявили, что съемки очередной серии боевика пройдут в другое время.

Добавим, что фильм должен выйти на мировые экраны 22 июля 2021 года.

Напомним, по последним данным, в Италии от коронавируса умер 21 человек, заразились почти 900 человек.

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