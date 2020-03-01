В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек

Болезнь подтвердили у 1049 человек
В Италии количество зараженных новым типом коронавируса возросло до 1049 человек, 29 из них умерли. Об этом сообщает ANSA.
Издание пишет, что в данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 выздоровели.
Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.