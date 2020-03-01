Мир В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек

2020-03-01 13:30 177

 

Болезнь подтвердили у 1049 человек

В Италии количество зараженных новым типом коронавируса возросло до 1049 человек, 29 из них умерли. Об этом сообщает ANSA.

Издание пишет, что в данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 выздоровели.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

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