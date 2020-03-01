Мир В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление

2020-03-01 14:00 60

 

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне, поскольку число зараженных с каждым днем растет.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

По его словам, на данный момент риск распространения коронавируса в мире является очень высоким.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне", - сказал Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметила, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.

В США на территории штата Вашингтон после того, как там от COVID-19 умер 50-летний мужчина, введено чрезвычайное положение, пишет The Washington Post.

Газета также пишет, что в штате сейчас более 50 человек находится в лечебном учреждении с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их проверяют медики. Кроме того, представители здравоохранения сообщили о двух случаях заражения вирусом COVID-19. Одна из больных - 40-летняя женщина, которая находится в удовлетворительном состоянии в больнице, а другая - женщина старше 70 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Никто из них, как отмечается, не ездил за границу.

По данным ВОЗ, общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19 в мире составляет 2978 человек.

Количество зараженных в Китае достигло 79824 человека. Всего в мире - 86982. В свою очередь, выздоровели по последним данным 41625 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

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