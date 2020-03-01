Мир Турция начала новую операцию в Сирии

2020-03-01 15:00 162

 

Единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада, утверждают турецкие власти.

Турция начала операцию Весенний щит в Идлибе, Сирия, после авиаударов режима Асада. Об этом сообщает Daily Sabah в воскресенье, 1 марта.

“Турецкие военные начали операцию Весенний щит в Идлибе в ответ на жестокую атаку режима Асада 27 февраля”, - сказано в сообщении.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что единственной целью операции является самооборона от солдат режима Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

“Около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы ПВО были обезврежены”, - заявил министр.

Напомним, что ранее Турция задействовала дроны, в результате чего точечным выстрелом были уничтожены три командира правительственных войск Сирии.

Также сообщалось, что Эрдоган встретится с Путиным. Эрдоган проведет встречу с Путиным на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого МИД.

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