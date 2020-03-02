Украина Укрзализныця в 2020 году будет каждый месяц повышать цены на билеты

2020-03-02 14:13 288

Укрзализныця планирует поэтапно повышать цены на билеты таким образом, чтобы к концу года увеличить стоимость проезда на 22%. Начиная с марта цены уже выросли на 2%.

Как сообщает  ТСН, увеличиваться цены будут на 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в этом году на 22%.

Причиной такого роста тарифов на пассажирские перевозки является банальная потребность увеличения доходов госкомпании. В целом доход Укрзализныци планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок - на 8%.

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