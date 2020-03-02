Украина Аварийно севший в Одессе турецкий Boeing-738 начали разрезать на металлолом

2020-03-03 09:11 168

В одесском аэропорту начали разбирать на части самолет авиакомпании Turkish Airlines, который совершил аварийную посадку 21 ноября прошлого года.

Как сообщает Думская, соответствующее решение приняла комиссия, прибывшая из Турции. Бригада из десяти турецких специалистов уже несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже вынашивала план перегонки аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапреприятий Украины. Однако компания отказалась от этой затеи. В связи с деформацией передней части фюзеляжа самолет окончательно признан не подлежащим восстановлению.

Напомним, 21 ноября прошлого года Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. У лайнера произошла поломка передних стоек шасси.