Мир Армия диктатора Асада большими силами сумела отбить важный город в Идлибе

2020-03-02 15:14 276

Армия диктатора Асада в Сирии пошла в наступление большими силами и вернула контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен на пересечении двух главных дорог ведущих в Алеппо в провинции Идлиб.

Наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта. А до этого возобновлялось контрнаступление в этом районе со стороны турецких войск.

Подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город, прежде чем начнется контрнаступление.

Напомним, ранее поддерживаемые Турцией повстанцы отбили Серакиб, но контролировали город всего несколько дней.