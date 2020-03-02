Украина В Минздраве подтвердили, что тестируют на китайский коронавирус четыре человека

2020-03-02 15:46 303

Минздрав ожидает результаты четырех тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19): трех иностранцев и украинца, который вернулся из Италии. 

 "Уже проведены восемь тестов на китайский коронавирус, все они отрицательные. Сейчас в лаборатории начаты исследования еще на четыре подозрения - три из Киева и одно из Черновицкой обл.", - сообщил на брифинге в Кабмине замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые, находясь на территории Украины, обратились за медицинской помощью. В Черновицкой области это человек, который недавно вернулся из Италии. Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали отрицательный результат.

По состоянию на понедельник в Украине не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом.

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Украина

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