Мир В ЕС объявили высокий уровень риска заражения коронавирусом

2020-03-02 16:30 162

Глава Еврокомиссии заявила о создании специальной рабочей группы по координации противодействия коронавирусу Covid-2019.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что "средняя" степень риска заражения коронавирусом Covid-2019 для населения Евросоюза изменилась на "высокую". Она добавила, что повысить степень риска рекомендовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Урсула Фон дер Ляйен сообщила о создании специальной рабочей группы по координации противодействия "китайскому" коронавирусу. В частности, в состав группы вошли, еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, еврокомиссар по здравоохранению - Стелла Кириакидис, по внутренним делам и пограничным вопросам – Ильв Йоханссон, по транспорту - Адина Вэлян, по экономике - Паоло Джентилони.

По словам главы Еврокомиссии, команда реагирования будет работать по трем направлениям, а именно:

- медицинская сфера, охватывающая профилактику и закупки с целью оказания помощи, информацию и предупреждение;

- мобильность от транспорта до рекомендаций по путешествиям и вопросов, связанных с Шенгеном;

- экономика с точки зрения разных секторов бизнеса, таких как туризм, транспорт, торговля, а также, что касается макроэкономики.

По состоянию на 2 марта, число заразившихся коронавирусом Covid-2019 составило 89 072 человека. Всего с начала января из-за болезней, вызванных коронавирусной инфекцией умерло 3 048 человек, более 45 тысяч - вылечились.

Отметим, вспышка коронавируса на Европейском континенте произошла именно в Италии, где на данный момент число заболевших составляет 1 649 человек.

Власти регионов Венето и Ломбардия ввели жесткие меры борьбы с распространением "китайского" вируса. В частности отменены такие массовые мероприятия, как Венецианский карнавал, спектакли в миланском театре "Ла Скала" и футбольные матчи серии А.