Украина В Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса

2020-03-02 19:30 288

 

На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях

В каждой области Украины определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который ранее заявил, что украинцы неправильно используют маски, чтобы защититься от коронавируса.

Он напомнил, что разработана методика расчета средств индивидуальной защиты, которые должны быть в определенных госпитальных базах для приема больных, инфицированных коронавирусом.

"Приказами департаментов здравоохранения в каждой области сегодня определены как минимум два учреждения, которые первые будут принимать больных коронавирусной инфекцией", - отметил Ляшко.

По его словам, в таких учреждениях определены контактные лица, о них проинформированы семейные и другие врачи, которые должны направлять в них граждан с симптомами болезни.

"Также в каждой области определены как минимум две бригады экстренной медицинской помощи, которые первыми выезжают на выезд и должны транспортировать именно в эти две клинические базы", - пояснил представитель Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч "инфекционных" коек, 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях, 1,5 тысячи врачей, работающих в этих учреждениях, и около 6 тысяч другого медицинского персонала. У всех их, добавил он, есть средства индивидуальной защиты, костюмы биологической безопасности и респираторы на случай первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины круглосуточно дежурит санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных.

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