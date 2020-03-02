Спорт УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса

2020-03-02 21:00 258

 

Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен переносить Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Источник: глава УЕФА Александер Чеферин, котрого цитирует Sportarena

Детали: Чиновник подчеркнул, что на данный момент "нет никаких сомнений в успешности проведения Евро-2020".

Отмечется, что опасения по поводу проведения чемпионата Европы возникли после того, как в Италии был перенесен ряд матчей чемпионата.

В 2020 году континентальное первенство должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с вирусом.

В УЕФА отметили, что следят за ситуацией с коронавирусом, но пока не планируют отмену чемпионата.

Что было ранее: В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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