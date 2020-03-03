Мир Twitter из-за коронавируса перевел своих сотрудников на домашний режим работы

2020-03-03 08:39 147

Ограничения касаются в первую очередь тех, кто живет в Гонконге, Южной Корее и Японии. При этом нововведение не касается работников, чье присутствие необходимо в офисе.

Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам, которые находятся по всему миру, работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, в понедельник, 2 марта, сообщили в официальном блоге соцсети.

Накануне руководство Twitter приостановило все “некритические” поездки и мероприятия, включая запланированное выступление генерального директора Джека Дорси на конференции в Техасе из-за вспышек COVID-19 в штате Вашингтон.

Ранее Венецианская комиссия решила отменить пленарное заседание в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Италии.