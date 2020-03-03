Мир Коронавирус Ухань впервые подтвержден у собаки - Украина ввела запрет на ввоз животных

2020-03-03 13:45 282

В связи с тем, что в Гонконге впервые был обнаружен коронавирус у собаки, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов временно запретила ввозить в страну домашних животных из Китая.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Данная мера предосторожности введена в связи с тем, что на территории Гонконга (Китай) зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у собаки.

По данным информации ВОЗ, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца.