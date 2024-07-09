ВОЙНА В Украине Продлят ли срок для обновления военно-учетных данных в Украине: Вениславский прояснил ситуацию

2024-07-09 20:48

18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Срок для обновления истекает 16 июля.



Народные депутаты вряд ли продолжат его. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что механизмы обновления военных персональных данных через ТЦК и СП, ЦНАПы и "Резерв+" позволяют всем гражданам Украины своевременно обновить свои военно-учетные данные.

"Но из-за определенных политических заявлений, из-за того, что некоторые наши коллеги сразу после вступления в силу этого закона зарегистрировали законопроект о продлении срока до 180 дней... На мой взгляд, это непродуманные действия, которые наоборот некоторых граждан Украины расхолаживают и позволяют им надеяться, что власть продлит этот срок, и им некуда спешить", – рассказал Федор Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что на сегодняшний день Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании не принимал никаких законодательных актов о продлении срока обновления данных. В этой связи Вениславский призвал всех граждан своевременно обновить свои учетные данные.

"Поэтому говорить о том, что до 17 июля, когда истечет 60-дневный срок, мы будем что-то принимать – я думаю, вряд ли это с точки зрения физической возможности реально. Поэтому я призываю всех граждан присоединиться к процессам обновления своих учетно-персональных данных", – сказал чиновник.

С 1 по 7 июля информацию о себе актуализировали более полумиллиона военнообязанных украинцев. Всего количество обновлений превысило 3,2 миллиона.

Если не обновить военно-учетные данные до определенного законодательством срока, грозит административная ответственность.