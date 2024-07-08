ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: какой цифры достигли обновления учетных данных

2024-07-08 22:15

 

Вообщем зафиксировали более 3 млн. обновлений.

С 1 по 7 июля учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 569 397 граждан. Так, по состоянию на 7 июля 2024 года количество обновлений достигло почти 3,2 миллиона человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Обновить данные можно:

обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП
загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

Добавляется, что с 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Ранее речь шла о том, может ли военнообязанное лицо получить отсрочку по уходу за родителями, если у нее есть совершеннолетние дети.

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