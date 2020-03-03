Украина Врач заболевшего коронавирусом украинца рассказал, как вел себя пациент

2020-03-03 19:30 411

 

Медик отметил ум и порядочность мужчины, который обезопасил от заражения других людей, в частности врачей.

Врач Юрий Рандюк, который осматривал заболевшего коронавирусом пациента из Черновцов, рассказал, что тот вел себя правильно, обезопасив от заражения других. Об этом во вторник, 3 февраля.

По словам Рандюка, заболевший предупредил медиков о том, что приехал из Италии, поэтому забирать его прибыли медики в защитной одежде.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним небольшое", - рассказал врач.

Отмечается, что пациент с женой вернулся 28 февраля, а симптомы появились 29. Он сразу вызвал экстренную медицинскую помощь.

Также Рандюк отметил, что на момент пересечения границы пациент мог быть еще здоровым, почему у него и не выявили никаких симптомов заболевания.

"Не доказано полностью, что здоровый человек без симптомов выделяет возбудителей в окружающую среду. По канонам течения заболеваний в последние дни человек может выделять возбудителя, но по логике больше возбудителей выделяется, когда есть кашель и насморк — симптомы, которые способствуют выделению биологического материала. Сомневаюсь, что он представлял высокий риск для таможенников и пограничников", – сказал врач.

Рандюк также отметил, что каких-то особых мер в области не нужно вводить, потому что есть только один инфицированный больной COVID-19 с состоянием между легким и среднетяжелым.

"При других обстоятельствах такое лицо даже никто не госпитализировал бы в инфекционный стационар, потому что это амбулаторный больной" - отметил врач.

Он также рассказал о необходимости дальнейшей санитарно-просветительской работы и разъяснений населению.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. После этого в школах и ВУЗах Черновцов усилили меры безопасности.

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