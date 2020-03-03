Украина Коронавирус в Украине: в Черновцах дезинфицируют школы и детские сады

2020-03-03 21:30 312

 

В Черновцах после обнаружения инфицированного коронавирусом из Китая мужчины дезинфицируют городские школы и детские сады.

А вот магазины в Черновцах работают в обычном режиме и не закрываются.

"Все работают нормально: и магазины, и другие учреждения", - сказали в пресс-службе Черновицкого горсовета.

Кроме того, в Черновцах из-за коронавируса запустили горячую линию. Всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19, в случае ухудшения самочувствия просят звонить на телефон круглосуточной линии.

Ранее врач, который осматривал пациента с инфицированногоCOVID-19, рассказал, что мужчина действовал очень правильно в сложившейся ситуации и обезопасил от заражения других.

Также врачи наблюдают за пограничниками Черновицкого отряда, которые 26 февраля могли контактировать с заболевшим коронавирусом жителем Черновцов.

"Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали", – рассказал начальник пресс-службы отряда Сергей Бровко.

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