Украина Показали условия, в которых находится первый в Украине пациент с COVID-19

2020-03-03 22:00 450

 

Первый официально зарегистрированный в Украине пациент с новым коронавирусом находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Инфекционное отделение размещается в отдельном корпусе на территории больницы, расположенной по улице Главная в Черновцах.

Ранее сообщалось, что Черновицкая область получила помощь, выделенную правительством, а именно инфузоматы, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тысяч медицинских масок. Их должны были распределить между больницами еще на прошлой неделе.

"Сейчас в Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще 6 - ремонтируют и, надеюсь, вскоре тоже будут в медучреждениях", - сообщала на днях заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

В самой больнице сообщили, что в отделении есть возможность изолировать больных в соответствии с патологией, поскольку в отделении развернуты палаты полубоксового типа. Кроме того, есть возможность проведения разного рода клинико-лабораторных исследований.

"Отделение подготовлено в любое время развернуть госпиталь на случай возникновения или подозрения инфекционных болезней, имеющих международное значение", - значится в описании отделения.

В Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, что уже распространился на более чем 70 стран мира.

Мужчину (по информации - ему 38 лет) поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаления легких у пациента нет. Жена инфицированного мужчины самоизолировалась дома. За ней также следят медики.

Отметим, на фоне ожиданий, что ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординированный ответ, заявил накануне еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Также вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней, заявил ранее глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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