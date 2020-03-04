Мир Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные

2020-03-04 10:41 207

Google тихонько, не делая на этом никакого акцента для пользователей, подслушивает их разговоры и хранит их у себя на серверах. И речь даже не о том, о чем вы говорите по телефону: ваш смартфон следит за вами даже когда просто лежит рядышком на столе.

Если вы уже давно пользуетесь смартфонами, то можете послушать свои разговоры, которые Google собирал в течение многих лет. Компания, собственно, этого и не скрывает. Вот только узнать об этом факте можно, только если вы прочитаете огромное многостраничное «соглашение для пользователей». 

Зачем это Google?

Компания дает всю собранную о вас информацию своему искусственному интеллекту. Тот учится вас понимать, подстраивается под вас и, теоретически, делает продукты Google для вас удобнее.

Вроде как звучит классно. Но есть три «но»:

1. Эта информация может попасть в руки злоумышленников, если кто-то взломает пароль к вашей учетной записи.

2. Эта информация может быть использована против вас, если у вас случится настоящий конфликт с властями.

3. Эта информация используется для того, чтобы показывать вам наиболее точную, «заточенную» под вас рекламу.

К счастью, есть способ во всем этом разобраться и всю эту информацию удалить. Это все можно сделать через специальный, мало кому известный сервис. Надо только авторизоваться и все почистить.

Вот нужные вам адреса:

  • Тут хранятся все данные, которые записал микрофон вашего телефона. Если тут пока ничего нет, значит, вы просто не пользовались голосовым помощником, т.е. никогда не говорили: «ОК, Google».
  • А вот полное досье, которое на вас собрал Google, основываясь на том, что вы делаете в интернете.

Среди прочего, тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали.

Но самая полезная функция этого сервиса - возможность быстро все оттуда удалить. Вы можете выбрать флажком записи, которые хотите уничтожить, а можете удалить все сразу - одним махом. Нажмите на кнопку «Выбрать параметры удаления» в левой колонке.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Немец в одиночку избавил несколько дорог Берлина от пробок - гениальное решение

2020-02-14 17:32 1965

IKEA, Xiaomi, Apple, Google сворачивают бизнес в Китае из-за коронавируса

2020-01-30 12:13 2328

В Украине появятся электронные паспорта в смартфоне

2019-12-16 17:30 1116

Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне

2019-12-11 16:30 1152

Еще новости в разделе "Мир"

Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные

2020-03-04 10:41 207

Microsoft выпустил фатальные обновления для Windows 10 - что делать если система упала

2020-03-04 10:12 240

Коронавирус Ухань впервые подтвержден у собаки - Украина ввела запрет на ввоз животных

2020-03-03 13:45 495

Twitter из-за коронавируса перевел своих сотрудников на домашний режим работы

2020-03-03 08:39 375
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные 2020-03-04 10:41 207
Microsoft выпустил фатальные обновления для Windows 10 - что делать если система упала 2020-03-04 10:12 240
Коронавирус Ухань впервые подтвержден у собаки - Украина ввела запрет на ввоз животных 2020-03-03 13:45 495
Twitter из-за коронавируса перевел своих сотрудников на домашний режим работы 2020-03-03 08:39 375

Лента

13:16 Первая ракетка Украины Элина Свитолина мощно стартовала в Монтеррее
12:43 Коронавирус в Черновцах: в городе проходит полномасштабная дезинфекция
12:19 В Раду внесли проект постановления №3158 об отставке премьера Гончарука
11:42 Доллар и евро в Украине продолжают стремительно дорожать - курс валют на сегодня
11:14 Из-за коронавируса в Швейцарии отменили все матчи футбольной Суперлиги
10:41 Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные
10:12 Microsoft выпустил фатальные обновления для Windows 10 - что делать если система упала
09:39 Следом за Гончаруком в отставку подала глава Минобразования Анна Новосад
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 09:13 Верховная Рада рассматривает отставку премьер-министра Алексея Гончарука - ОНЛАЙН 04.03.2020
08:40 В партии Зеленского окончательно решили, кого будут назначать премьер-министром