Во время внеочередного заседания Верховной Рады Владимир Зеленский коротко переговорил с Петром Порошенко. После этого бывший и действующий президент пожали друг другу руки.
Видеозапись общения опубликовала в Facebook пользовательница Елена Скидан.
"Крепкие мужские отношения: "Зе-приговор" поручкался с неподсудным", - коротко описала видео Скидан.
На фото, запечатлевшем этот момент, видно, что политики смотрят в разные стороны, а не в глаза друг другу.
В комментариях одна из подписчиц написала: "Надо было ещё в губы..." А второй гость страницы задался вопросом, на каком языке разговаривали собеседники.