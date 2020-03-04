Украина Многим получателям льгот и субсидий придется вернуть средства в бюджет

2020-03-04 22:30 339

 

В 2019 году министерством финансов были проверены 24,5 миллиона получателей субсидий, соцвыплат и других категорий льготников у половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения компенсаций.

Об этом сообщает «Украинская правда» ссылаясь на ответ Минфина.

Как сообщается в ответе ведомства в 2019 году проверка захватила 8,8 миллиона получателей жилищных субсидий, 10,2 миллиона льготников, 5,5 миллиона получателей пособий вместе с членами их семей.

По результатам Минфином дал 12,9 миллинов рекомендаций органам, осуществляющим государственные соцвыплаты, для дополнительной проверки всех несоответствий.

В Минфине также отметили, что даже за октябрь месяц было выявлено более десяти тысяч несоответствий получения государственных выплат. Неправомерные выплаты на сумму 27,4 миллиона гривен за этот период подлежат возврату в госбюджет.

Обратно в бюджет после данной верификации должны быть возмещены 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен соцпомощи.

Установлены также случаи выплат пособий и субсидии и другие льготы умершим гражданам Украины.

По словам источника, основные нарушения, как раз были выявлены в начислении субсидий, это было обнаружено с выявлением у льготников незадекларированого имущества, осуществления ценных покупок, наличия непоказанных в декларации транспортных средств или земельных участков.

Проверка была проведена автоматизировано с использованием специальных алгоритмов и методик.

Данного рода проверки о начислениях Минфин осуществляет на основании закона «О верификации и мониторинг государственных выплат».

Согласно закону, в случае выявления нарушений министерство передает информацию органам, которые и принимают дальнейшее решение о приостановке или прекращении всех выплат.

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