Мир Китайские медики рассказали, как защитить свой дом от коронавируса COVID-19

2020-03-05 09:39 108

По мнению учёных из КНР, чтобы обезопасить своё жильё от COVID-19, нужно соблюдать простые правила гигиены, при этом проводить необходимые процедуры регулярно и с некоторыми нюансами.

Начальника отделения Центра по противодействию эпидемий провинции Юньнань Чжоу Сяомэй считает, что при возвращении с улицы не следует проводить специальную дезинфекцию или санитарную обработку одежды и обуви, равно как и обеззараживать помещения.

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Но при этом Чжоу Сяомэй рекомендует регулярно проводить самую обычную влажную уборку помещений: столов, стульев, а также дверных ручек и бытовых приборов, с которыми люди соприкасаются каждый день.

Обязательным условием эффективной профилактики коронавируса эксперт назвала проветривание квартиры не менее двух раз в день по полчаса. Одним из важнейших элементов борьбы с COVID-19 эксперт назвала регулярное мытьё рук. Делать это обязательно с мылом, в проточной воде. Перед приемом гостей и после их ухода, медик рекомендует провести уборку. Для этого она советует использовать раствор хлора или дезинфицирующее средство на основе спирта.

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