Украина Все, что известно на сегодня о коварном китайском коронавирусе нового типа COVID-19

2020-03-03 14:46 231

Кабмин Украины создал специальную страницу в Сети, где в простой и понятной гражданам форме собраны и систематизированы все имеющиеся на сегодняшний день факты и данные о коронавирусе нового типа.

Кроме того, там же есть и рекомендации о том, как не заразиться, как не попасть в группу риска и что делать, если есть определенные подозрения.

Напомним, сегодня Минздрав официально признал, что коронавирус нового типа уже в Украине. Зафиксирован первый случай заражения в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии.

Узнать все о COVID-19 можно ТУТ или же ознакомившись с табличкой ниже.