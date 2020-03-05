Мир Китай предложил помощь странам, пострадавшим от нового коронавируса

2020-03-06 12:16 138

Китайские власти готовы предоставить активную помощь странам, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация", - сообщил он на пресс-конференции.

По его словам, правительство Китая будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса. Чжаосюй подчеркнул, что Пекин продолжит уделять пристальное внимание этой проблеме, обеспечивая полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Китайский коронавирус быстро мутирует - COVID-19 становится более агрессивным и живучим

2020-03-06 08:34 249

Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий

2020-03-05 22:00 489

В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса

2020-03-05 21:54 438

Житель Китая скончался от повторного коронавируса

2020-03-05 20:00 432

Еще новости в разделе "Мир"

Китай предложил помощь странам, пострадавшим от нового коронавируса

2020-03-06 12:16 138

Китайский коронавирус быстро мутирует - COVID-19 становится более агрессивным и живучим

2020-03-06 08:34 249

В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину

2020-03-05 20:30 465

Житель Китая скончался от повторного коронавируса

2020-03-05 20:00 432
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Китай предложил помощь странам, пострадавшим от нового коронавируса 2020-03-06 12:16 138
Китайский коронавирус быстро мутирует - COVID-19 становится более агрессивным и живучим 2020-03-06 08:34 249
В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину 2020-03-05 20:30 465
Житель Китая скончался от повторного коронавируса 2020-03-05 20:00 432

Лента

13:12 Премьер Шмыгаль пояснил, как будет решаться вопрос продажи земли иностранцам
12:43 В транспорте Киева вводят QR-билет - где купить, как сэкономить
12:16 Китай предложил помощь странам, пострадавшим от нового коронавируса
11:42 Новый премьер Шмыгаль рассказал, когда можно ждать индексации пенсий
11:15 В Киеве на станции метро Вокзальная взорвался неизвестный предмет
10:41 НБУ укрепил гривну: доллар и евро в Украине подешевели
фото 10:14 Турист на Кубе случайно снял самую секретную подлодку в истории флота
09:40 Вопросы к Кабмину и земельный закон - план работы Верховной Рады на 06.03.2020
09:12 С июня 2020 года Египет вводит визы для туристов - условия, правила, нюансы
08:34 Китайский коронавирус быстро мутирует - COVID-19 становится более агрессивным и живучим