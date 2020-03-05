Мир В США начали вводить чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса

2020-03-05 15:46 195

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса.

Как сообщает ВВС, 71-летний мужчина скончался в больнице возле Сакраменто. У него были серьезные проблемы со здоровьем.

Он заразился на борту круизного корабля Grand Princess, который совершал рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце. Сейчас этот лайнер находится на карантине у побережья Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что 11 пассажиров и 10 членов экипажа потенциально инфицированы коронавирусом.

По официальным данным, в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них – в штате Вашингтон.

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Мир

В США начали вводить чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса 2020-03-05 15:46 195
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ВОЗ обновил данные по эпидемии китайского коронавируса в мире 2020-03-05 08:40 333
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