Мир В США начали вводить чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса

2020-03-05 15:46 195

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса.

Как сообщает ВВС, 71-летний мужчина скончался в больнице возле Сакраменто. У него были серьезные проблемы со здоровьем.

Он заразился на борту круизного корабля Grand Princess, который совершал рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце. Сейчас этот лайнер находится на карантине у побережья Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что 11 пассажиров и 10 членов экипажа потенциально инфицированы коронавирусом.

По официальным данным, в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них – в штате Вашингтон.