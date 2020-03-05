Украина Из-за коронавируса в Украине введут ряд ограничений, - главный санитарный врач МОЗ

2020-03-05 13:44 141

В Украине из-за коронавируса в ближайшее время будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 человек, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, медик добавил, что не стоит скупать в панике медицинские маски в аптеках, от вируса они никак не защитят.

"Маски – это не защита, это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на того человека, у которого есть симптомы острого респираторного вирусного заболевания", - сказал он.

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