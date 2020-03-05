Украина В Украине коронавирус подозревают еще у 10 человек - Ляшко

2020-03-05 18:30 426

 

В Украине коронавирус подозревают у 10 человек, но диагноз еще устанавливается в лаборатории.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко возле медцентра "Новые Санжары", куда он с президентом приехал встретить из обсервации людей, эвакуированных две недели назад из китайского Уханя

"Мы, к сожалению, имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в Черновцах. Больному предоставляется помощь, его состояние стабильное. Со всеми контактными (лицами) работают местные эпидемиологи – они находятся под медико-санитарным наблюдением", - сказал он.

По его словам, в Украине исследуется сейчас еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. "Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории. Лаборатория у нас сертифицирована, работает на сертифицированных тестах", - отметил Ляшко.

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