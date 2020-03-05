Мир Житель Китая скончался от повторного коронавируса

2020-03-05 20:00 162

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно.

Об этом сообщает ТАСС.

Вирус выявили у жителя Уханя 12 февраля, после чего госпитализировали в больницу. Там медики зафиксировали у него незначительные симптомы вируса и, после 14-дневного курса лечения, выписали его.

Однако, как уверяет жена погибшего, мужчине не становилось лучше. В понедельник, 2 марта, его повторно забрали в госпиталь, где он в тот же день скончался.

В свидетельстве о смерти указывается, что у больного отказали легкие и была непроходимость респираторного тракта. Все это было вызвано коронавирусом.