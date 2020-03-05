Украина Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ

2020-03-05 21:25 198

В четверг, 5 марта, в Апостолово Днепропетровской области семья с симптомами ОРВИ обратилась к медикам. Отец семейства недавно вернулся из Италии.

Об этом говорится в обращении директора Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА от директора Апостоловского центра первичной медико-санитарной помощи, передает ТСН.

Как сообщается, во время осмотра семейного врача были диагностированы лихорадка и кашель у беременной женщины и двух детей, еще у одного ребенка – лихорадка и обструктивный бронхит. Отец семьи 26 февраля вернулся домой из Италии.

Отмечается, что согласно инструкции, которой пользуются врачи в таких случаях, было поставлено подозрение на коронавирус. Как сообщили в областном управлении здоровья ТСН, мужчина уже выздоровел и находится дома, а его жену и детей госпитализировали. Результаты тестов на коронавирус должны быть готовы 6 марта.