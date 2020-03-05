Украина Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ

2020-03-05 21:25 198

 

В четверг, 5 марта, в Апостолово Днепропетровской области семья с симптомами ОРВИ обратилась к медикам. Отец семейства недавно вернулся из Италии.

Об этом говорится в обращении директора Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА от директора Апостоловского центра первичной медико-санитарной помощи, передает ТСН.

Как сообщается, во время осмотра семейного врача были диагностированы лихорадка и кашель у беременной женщины и двух детей, еще у одного ребенка – лихорадка и обструктивный бронхит. Отец семьи 26 февраля вернулся домой из Италии.

Отмечается, что согласно инструкции, которой пользуются врачи в таких случаях, было поставлено подозрение на коронавирус. Как сообщили в областном управлении здоровья ТСН, мужчина уже выздоровел и находится дома, а его жену и детей госпитализировали. Результаты тестов на коронавирус должны быть готовы 6 марта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса

2020-03-05 21:54 177

Гетьманцев пошел против позиции президента

2020-03-05 21:04 249

В Украине коронавирус подозревают еще у 10 человек - Ляшко

2020-03-05 18:30 501

Укрзализныця будет ежемесячно повышать цены на билеты

2020-03-05 12:15 723

Еще новости в разделе "Украина"

Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ

2020-03-05 21:25 198

В Украине коронавирус подозревают еще у 10 человек - Ляшко

2020-03-05 18:30 501

На Буковине введут карантин во всех школах, детсадах и вузах

2020-03-05 16:30 246

Беспилотники ОБСЕ засекли под Луганском запрещенные российские "Грады"

2020-03-05 15:13 330
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ 2020-03-05 21:25 198
В Украине коронавирус подозревают еще у 10 человек - Ляшко 2020-03-05 18:30 501
На Буковине введут карантин во всех школах, детсадах и вузах 2020-03-05 16:30 246
Беспилотники ОБСЕ засекли под Луганском запрещенные российские "Грады" 2020-03-05 15:13 330

Лента

22:00 Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий
21:54 В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса
21:30 Шмыгаль составил план работ для нового правительства
21:25 Под Днепром семья заболела после приезда отца из Италии. Врачи подозревают коронавирус - СМИ
21:04 Гетьманцев пошел против позиции президента
21:00 Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции
20:30 В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину
20:00 Житель Китая скончался от повторного коронавируса
19:45 Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку
19:30 Зеленский об эвакуации украинки из Китая: Самолет за собачкой - это перебор