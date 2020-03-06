В Белом доме заявили, что в США возник острый дефицит тестов на коронавирус

В США, где ранее одобрили выделение 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, не хватает тестов для диагностики.
Как сообщает CNN, во время визита в инновационный центр компании 3M, которая производит защищающие от коронавируса респираторы, заявил вице-президент США Майк Пенс. Именно его назначили главным в Белом доме по реагированию на эпидемию.
"На сегодняшний день у нас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем", – сказал представитель Белого дома.
В то же время, по словам Майка Пенса, американское правительство сможет обеспечить тестами только тех людей, у которых проявляются симптомы заболевания.
Напомним, ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно.