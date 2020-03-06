Украина В Сумской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия

2020-03-06 14:13 123

На Сумщине из-за угрозы коронавируса отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"Ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В отделе образования Сум предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования. Исключение сделали только для дошкольников - в детских садах разрешили провести традиционные весенние утренники.

Напомним, в Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса. По состоянию на 5 марта в Украине подтвердили только один случай COVID-19, но есть еще около 10 подозрений.

Ранее в Одесской области не подтвердился коронавирус у ребенка. Мальчик, который заболел после поездки в Италию, изолирован в инфекционной больнице. У него диагностирован грипп А.