В Киеве на станции метро Вокзальная взорвался неизвестный предмет

В вагоне поезда на станции Вокзальная киевского метрополитена произошел взрыв.
Как сообщает агентство Українські Новини, произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда. В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции.
Далее поезд отправился в сторону депо. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.
В пресс-службе метрополитена и Киевской полиции заявили, что не располагают информацией о данном происшествии.