Украина В Киеве на станции метро Вокзальная взорвался неизвестный предмет

2020-03-06 11:15 69

В вагоне поезда на станции Вокзальная киевского метрополитена произошел взрыв.

Как сообщает агентство Українські Новини, произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда. В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции.

Далее поезд отправился в сторону депо. Пострадавших не было. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

В пресс-службе метрополитена и Киевской полиции заявили, что не располагают информацией о данном происшествии.

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