Украина Как уберечься от заражения коронавирусом: инфографика с важными советами

2020-03-07 15:00 279

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации как уберечься от коронавируса.

Об этом сообщает "Коронавирус-инфо" в Telegram.

Минздрав призывает соблюдать обычные меры предосторожности.

Среди советов: мыть тщательно руки с мылом, вести здоровый образ жизни, избегать скопления людей, пытаться избегать контакта с животными, а после тщательно мыть руки, термически обрабатывать продукты, не есть сырое мясо и яйца и другие.

Эти простые рекомендации помогут снизить риски инфицирования коронавирусом.