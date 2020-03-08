Мир Число зараженных COVID-19 превысило 104 тыс. − СМИ

2020-03-08 10:00 201

Кроме Китая коронавирус распространился в 93 странах мира. Общее число летальных исходов превысило 3,5 тысячи.



По состоянию на вечер 7 марта число заразившихся COVID-19 в мире достигло 104 858 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о коронавирусе.

Отмечается, что из общего числа больных 80 651 находятся в Китае и 24 207 по всему миру.

Число смертельных исходов с декабря прошлого года достигло 3560, из них 3070 умерли в Китае.

По данным ВОЗ, на 7 марта коронавирус зафиксировали в 93 странах за пределами КНР.



Ранее сообщалось, что коронавирус не исчезнет летом, поэтому Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.