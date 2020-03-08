Мир В Италии глава Демократической партии заразился коронавирусом

2020-03-08 12:00 87

В субботу, 7 марта, у главы Демократической партии Италии Николы Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно словам Зингаретти, он проведет некоторое время на карантине у себя дома, откуда будет работать, выполняя все предписания врачей.

"Врачи сказали мне, что у меня позитивный результат на COVID-19. Со мной все хорошо, но мне придется остаться дома на следующие несколько дней. Отсюда я продолжу следить за работой, которую предстоит сделать. Всем мужества и до скорой встречи", - заявил политик, добавив, что на карантине находится и вся его семья.

Отметим, что Демократическая партия - одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти - в составе коалиции с движением Пять звезд.